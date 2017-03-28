زوجة منفذ هجوم لندن أشعر بالحزن والصدمة وأدين ما فعله زوجى

أوضح ت روهى هيدارا زوجة خالد مسعود منفذ هجوم ويستمنستر بفى منتصف لندن عن شعورها ب “الحزن والصدمة”إزاء ما قام به زوجها، وأكدت إدانتها للهجوم.

واصدر ت هيدارا – فى بيان صدر عن واجبة لندن اليوم الثلاثاء ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) – “إننى أود أن أعزى أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم وأتمنى الشفاء الالان لجميع المصابين”.

وأضافت “أود أن أطلب الخصوصية لأسرتنا، وخاصة الأطفال فى هذا الوقت العصيب”.

يشار إلى أن مسعود قد قتل ثلاثة أشخاص دهسا بسيارته ثم طعن واجبيا بطعنة مميتة، قبل أن يسقط برصاص الواجبة أمام البرلمان البريطانى فى ويستمنستر بفى منتصف لندن.

وتعتقد الواجبة أن خالد مسعود كان يسير بسرعة 122 كيلومترا فى الساعة عندما عبر جسر ويستمنستر، واستغرق الهجوم كله 82 ثانية.

وكان تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذى وقع بالعاصمة لندن يوم الأربعاء الماضي .





المصدر : مصر ناين