موقع إيرانى أنباء عن مفاوضات سرية بين هيئة تحرير الشام وإيران فى

ذكرت موقع إيرانى أن هناك شائعات مثارة حول انطلاق مفاوضات سرية بين “هيئة تحرير الشام” الشوفة لتنظيم القاعدة فى سوريا وبين إيران، فى العاصمة القطرية الدوحة، فيما يتعلق ببلدتى كفريا والفوعة الواقعتين فى ريف إدلب الشمالى.

ونقل موقع تابناك الإيرانى المقرب من قائد الحرس الثورى السابق وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائى، عن الناشط السورى وائل عبد العزيز المقرب من “الجيش السورى الحر” قوله على صفحته الرسمية على تويتر أن “حسام الشافعى وهو الشخص الثانى فى تنظيم القاعدة بسوريا، موجود فى قطر من أجل إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران”

وأضاف عبد العزيز “إن هناك أنباء عن توقيع اتفاق جديد بين “هيئة تحرير الشام” وإيران يخص كفريا والفوعة والزبدانى، برعاية قطرية، حيث حضر عن “أحرار الشام” فى قطر زيد العطار وهو المسئول السياسى فى هيئة تحرير الشام وحسام الشافعى.

ولم تعلق السلطات الرسمية الإيرانية على هذه الأنباء لنفى أو تأكيد صحة هذه المعلومات.

وفى سياق متصل، أكد شريف محمد فؤاد هزاع، أحد المقربين من أبو محمد المقدسى مفتى “جبهة النصرة” سابقا وعضو مؤسس فى مجلس اتحاد “هيئة تحرير الشام”، وجود حسام الشافعى فى قطر من أجل إجراء الحركة مفاوضات مباشرة مع إيران بوساطة قطرية، فيما طالب الحركة بتقديم إيضاحات فى هذا الشأن.

ودعا الموقع الإيرانى المسئولين فى المؤسسات الرسمية إلى الرد على هذه الأنباء، معتبرا الرد ضروريا ومناسبا بعد تأكيد العديد من شخصيات الحركة وجود مفاوضات مباشرة مع إيران برعاية قطرية.

المصدر : مصر ناين