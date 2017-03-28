الكونجرس الأمريكى يستعد للمصادقة على انضمام مونتينيجرو للحلف الأطلسى

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكى لاعطاء الضوء الاخضر هذا الاسبوع لانضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال الاطلسى فى توسيع لهذا التحالف العسكرى فى منطقة البلقان يدعمه الرئيس دونالد ترامب وتدينه روسيا.

وخلال تصويت اجرائى الاثنين، وافق اعضاء مجلس الشيوخ بشبه اجماع (97 صوتا فى المقابل اثنين) على انضمام مونتينيغرو إلى الحلف. وسيجرى التصويت النهائى الذى سيسمح للرئيس الاميركى بالمصادقة على الأستقرار ية، مساء الثلاثاء أو الاربعاء.

واصدر السناتور جون ماكين “انه اختبار فى الكفاح الذى نقوم به ضد فلاديمير بوتين”، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى “حاول القيام بانقلاب لاطاحة النظام المنتخبة بطريقة حرة فى مونتينيغرو” فى تشرين الاول/اكتوبر الماضى.

وأضاف السناتور الجمهورى الذى يعد من اشد المناهضين لموسكو فى الكونغرس “اذا قلنا لا لمونتينيغرو، فان هذا البلد لن يبقى الديموقراطية الحرة التى نراها اليوم”.

وتدعم ادارة ترامب هذه العملية بالكامل.

وكان وزير الخارجية الاميركى ريكس تيلرسون رأى الأسبوع الماضى فى رسالة الكترونية إلى قادة مجلس الشيوخ أن “المصادقة على انضمام مونتينيغرو إلى الحلف الاطلسى يخدم إلى حد بعيد مصلحة الولايات المتحدة”.

والى أن الآن صادقت 25 من الدول الـ28 الاعضاء فى الحلف الاطلسى على انضمام مونتينيغرو، الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الادرياتيكى والتى تأمل فى أن تصبح دولة كاملة العضوية فى القمة المقبلة للحلف فى 25 ايار/مايو فى بروكسل.

وكتب ريكس تيلرسون أن “مشاركة مونتينيغرو فى قمة الحلف بصفة عضو وليس بصفة مراقب، سيوجه اشارة قوية حول الوحدة بين جانبى الاطلسى، وبأنه ليس هناك أى طرف ثالث يملك حق تعطيل قرارات الحلف”.

ويرى اغلبية البرلمانيين من اليسار إلى اليمين، أن هذا التصويت يحمل بين سطوره رسالة إلى موسكو.

واصدر الجمهورى ماركو روبيو “علينا أن نقول لفلاديمير بوتين بشكل واضح اننا لن نقبل باقامة منطقة نفوذ روسية فى بلدان ترغب فى الالتحاق باسرة الامم الديموقراطية والحرة”.

لكن الجمهورى الليبرتارى راند بول يعارض ذلك وكذلك زميله فى الحزب نفسه مايك لى.

واصدر راند بول أن “معظم الاميركيين لا يعرفون اين تقع مونتينيغرو على الخارطة. هل انتم مستعدون لارسال ابنائكم للقتال هناك؟”.

والى جانب الولايات المتحدة، يفترض أن يستكمل بلدان المصادقة على الانضمام، هما هولندا التى وافق برلمانها اصلا على ذلك واسبانيا حيث تستمر المناقشات فى هذا الشأن، كما اصدر المكتب الصحافى للحلف فى بروكسل.

المصدر : مصر ناين