الزمالك يسابق الزمن للتعاقد مع الخواجة قبل مباراة سموحة

يسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الوقت لاستقدام المدرب الأجنبى قبل مواجهة سموحة المقبلة، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، والتى من المقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، والتى سيحسم المجلس الأبيض خوضها من عدمه فى اجتماع الجمعية العمومية المقرر له نهاية الأسبوع الحالى فى مقر قلعة ميت عقبة، وذلك على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك المشرف السنة على الكرة بالنادى، أن المجلس الأبيض يجرى وراء بقوة لتواجد المدرب فى أول مباراة رسمية قادمة للفريق الى أن لو سيديرها أحد المعاونين المحليين، وذلك الى أن يتعرف المدرب الجديد على اللاعبين سريعاً وإمكانياتهم الفنية على أرض الواقع.

المصدر : مصر ناين