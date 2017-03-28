ضبط شخصا لاتهامهم بالتعرض لأنثى فى مدينة دمنهور بالبحيرة

تمكنت المؤسسات التأمينية فى البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على 15 شخصا لاتهامهم بالتعرض لأنثى فى الطريق السنة، بمدينة دمنهور، فى حملة أعدتها المديرية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون.

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين أحمد شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة، فى تصريحات صحفية، على وجود حملات مكثفة لمواجهة كل صور العنف والتخريب بمدن المحافظة، مضيفا أنه تم ضبط 15 شخصا حال تعرضهم لأنثى فى الطريق السنة بمدينة دمنهور.

المصدر : مصر ناين