دينا فؤاد تعود بقوة فى دراما رمضان بمسلسلى الحلال و لعبة

تعود النجمة دينا فؤاد بقوة خلال السباق الرمضانى المقبل، وذلك من خلال مسلسلى “الحلال”، و”لعبة الصمت”، حيث فضلت التواجد فى تلك العملين فقط لظهورها فيهما بشكل مختلف للجمهور، واعتذرت عن أكثر من عمل آخر، حيث تشبه المنافسة الدرامية المقبلة تحديًا كبيرًا لها بعدما غابت لعدة سنوات عنها، بجانب بجانب تكريمها مؤخرًا من قناة المحور، وظهرت فى الحفل بفستان أنيق لافت أنظار الحضور.

مسلسل “الحلال”، يشارك فى بطولته أعداد من النجوم سمية الخشاب، بيومى فؤاد ويسرا اللوزى ودينا فؤاد ومها أحمد وفادية عبد الغنى وطارق الإبياري، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامى “صباح الجماعة الأرهابية “.