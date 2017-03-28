طائرات بدون طيار لمراقبة التلوث فى أطول أنهار شبه الجزيرة الأيبيرية

تقوم طائرات من دون طيار بمراقبة معدلات التلوث فى نهر “تاجة” الذى يمر بالعاصمة البرتغالية لشبونة وهو أطول أنهار شبه الجزيرة الأيبيرية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نسبة التلوث فى النهر، الذى يمر بكل من إسبانيا والبرتغال ويصب فى المحيط الأطلسى بالقرب من لشبونة، باتت تقلق وزارة البيئة والتى أعلنت عن إجراءات جديدة صارمة لمراقبة المنطقة.

وأشار موقع صحيفة “ذا بورتوجال نيوز” البرتغالية إلى أن من بين هذه التدابير وحدة للتدخل السريع تنفذها طائرات بدون طيار ستعمل فى أقرب وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

المصدر : مصر ناين