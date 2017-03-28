حسام البدرى يلوم متعب بعد تهديده بالرحيل عن الأهلى

وجه حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، عتاباً شديداً لعماد متعب مهاجم الفريق ل التصريحات التى اطلقها اللاعب أمس الأول لعدم مشاركته فى المباريات.

كان متعب قد أطلق تصريحات ساخنة عبّر فيها عن غضبه من عدم المشاركة فى المباريات وأنه_أى متعب_ لا يرى سببا واضحا فى الخروج من حسابات الجهاز الفنى، بل أن المهاجم الدولى ألمّح إلى إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء فى حالة استمرار تجاهله.

ودار بين البدرى ومتعب حوار سريع داخل غرفة خلع الملابس قبل المران الصباحى اليوم، الثلاثاء، تفهم فيها المدير الفنى غضب اللاعب وطالبه بالصبر وعدم إطلاق تصريحات من شأنها التأثير على الفريق وتشجيع باقى اللاعبين على التمرد.

وسبق وأن أكد البدرى فى تصريحات له أمس لـ”اليوم السابع” أن غضب أو حماس متعب من عدم المشاركة أمر يسعده وأنه لا يحفّز أن يستسلم لاعب الكرة بشكل سنة لفكرة الجلوس الدائم على الدكة، لكن فى كل الحالات هو أدرى بمصلحة الفريق ويهمّه المقام الأول تحقيق الانتصارات والبطولات معا.

ويستعد الأهلى حالياً لمباراة الداخلية المُقرر لها السبت المقبل فى الدورى السنة، ويتدرب بالفريق على فترتين اليوم.

المصدر : مصر ناين