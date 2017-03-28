البحرية الليبية توقيف مهاجرا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى أوروبا

أحبطت دورية من خفر السواحل الليبى محاولة هجرة غير شرعية من قبل 60 مهاجرا من بنجلاديش، كانوا على متن قارب مطاطى يحاولون العبور إلى أوروبا عن طريق المياه الإقليمية الليبية.

واصدر الناطق الرسمى للقوات البحرية العقيد أيوب قاسم ،فى تصريح صحفى اليوم، إن دورية لحرس السواحل اعترضت 60 مهاجرا غير شرعى من بنجلاديش كانوا فى حالة شروع للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية.

وأظهر قاسم أن دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربى تمكنت من ضبط قارب مطاطى على متنه 60 مهاجرا غير شرعى جميعهم من بنجلاديش”.

وأضاف إن “عملية الضبط تمت شمال مدينة صبراته 70 كيلو مترا غرب العاصمة طرابلس، وقد تم توجيه قارب الهجرة غير الشرعية إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل.. وأنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية “.

وبحسب حصيلة للمفوضية العليا للاجئين الشوفة للأمم المتحدة فإن نحو 515 ألف مهاجر عبروا البحر الأبيض المتفى منتصف منذ بداية السنة الجارى 2017.

المصدر : مصر ناين