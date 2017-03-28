ضبط قطعة سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية فى البحيرة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، حملة تأمينية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة اللهيب ية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة التأمين السنة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد حازم حسن رئيس المباحث عن ضبط 11 قطعة سلاح آلى وخرطوش، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين