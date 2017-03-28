مصيلحى يطالب إدارة الأهلى بإجراء عملية الصليبيى لـ منعم الطائرة بالخارج

أكد محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أنه سيطالب مجلس الإدارة برئاسةالباشمهندس محمود طاهر بسفر نجم الفريق محمد عبد المنعم إلى الخارج لعلاج إصابة الرباط الصليبى.

وأبدى المدير الفنى حزنه على إصابة اللاعب الذى ساهم بشكل كبير فى تتويج الفريق الأحمر بلقب أفريقيا بخبراته وإمكانياته.

كان منعم قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى لقاء نهائى أفريقيا أمام النجم الساحلى فى البطولة التى أحرزها الأهلى بالفوز على بطل تونس بنتيجة 3 /1 فى عقر داره وفى منتصف جمهوره.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة فى الثالثة والنصف عصر اليوم السبت إلى القاهرة حاملة الكأس.

المصدر : مصر ناين