سانت كاترين تسقبل سائحا من مختلف الجنسيات

اصدر الباشمهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين جنوب سيناء، إن المدنية استقبلت اليوم الثلاثاء، 498 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 23 سائحا مصريا و475 سائحا من مختلف الجنسيات وذلك لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والاستمتاع بالمخيمات البدوية.

وأظهر عبد الصادق فى تصريحات صحفية، أن مدينة كاترين تعمل على سياحة اليوم الواحد ومن هنا تختلف نسبة الإشغال السياحية بين يوم وآخر، وتتزايد الإقبال عليها فى أيام الإجازات والعطلات خاصة للمصريين.

وأشار عبد الصادق لارتفاع نسبة الإشغال بمدينة سانت كاترين أيام إجازات السنةلين والجامعات والمدارس.