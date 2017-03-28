القبض على هارب من سنة سجن فى بورسعيد

أعلنت مديرية تأمين بورسعيد اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء زكي صلاح، عن تمكن المؤسسات التأمينية من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ ‏أحكام قضائية صدرت ضده فى قضايا متأعدادة، وصلت مدتها إلى 400 سنة حبس، وذلك أثناء تواجده ‏بإحدى قاعات الزفاف الكبرى فى المحافظة وبحوزته سلاح نارى غير مرخص.‏

واصدر بيان المديرية، وردت معلومات لمدير المباحث العميد سعيد شكرى تفيد بمكان تواجد “ع.م.ع” ‏‏39 سنة من المنزلة، والمطلوب ضبطه فى أعداد من القضايا خطف وتهديد ‏وفرض الإتاوة وترويع المواطنين، بإجمالى 16 جناية و15 جنحة وأحكام ‏بالسجن تصل إلى 400 سنة.‏

وأشار البيان، إلى أن المعلومات أفادت أن مكان المذكور فى إحدى قاعات الزفاف بشارع طرح البحر ببورسعيد، و بعد ‏توجيه الضباط تمكنوا من القبض على المتهم، وبحوزته بندقيه ألية، قام بفتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين