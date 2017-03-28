القبض على هارب من سنة سجن فى بورسعيد
أعلنت مديرية تأمين بورسعيد اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء زكي صلاح، عن تمكن المؤسسات التأمينية من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده فى قضايا متأعدادة، وصلت مدتها إلى 400 سنة حبس، وذلك أثناء تواجده بإحدى قاعات الزفاف الكبرى فى المحافظة وبحوزته سلاح نارى غير مرخص.
واصدر بيان المديرية، وردت معلومات لمدير المباحث العميد سعيد شكرى تفيد بمكان تواجد “ع.م.ع” 39 سنة من المنزلة، والمطلوب ضبطه فى أعداد من القضايا خطف وتهديد وفرض الإتاوة وترويع المواطنين، بإجمالى 16 جناية و15 جنحة وأحكام بالسجن تصل إلى 400 سنة.
وأشار البيان، إلى أن المعلومات أفادت أن مكان المذكور فى إحدى قاعات الزفاف بشارع طرح البحر ببورسعيد، و بعد توجيه الضباط تمكنوا من القبض على المتهم، وبحوزته بندقيه ألية، قام بفتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
المصدر : مصر ناين
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