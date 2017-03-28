الأمم المتحدة نزوح ألفا معظمهم من النساء والأطفال قرب حماة السورية

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا معظمهم من النساء والأطفال نزوحوا ل القتال قرب مدينة حماة فى سوريا.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أفاد بمصرع 15 عنصرا من القوات الحكومية خلال اشتباكات مع فصائل المسلحة على محور معرزاف بريف حماة الشمالى.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى وقت واصلت فيه القوات الحكومية قصفها الصاروخى المكثف على مناطق فى بلدة خطاب وأماكن بالقرب منها فى الريف الشمالى لحماة.

المصدر : مصر ناين