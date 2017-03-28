صحة القليوبية إنتهاء تطوير المعامل المركزية بتكلفة ٢ مليون جنيه

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، إنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة المعمل الإقليمى بالقليوبية – المسنةل المركزية – بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأشار الطباخ فى بيان له اليوم ، إلى إنه دعم مستشفى مستشفى طوخ المركزى بمؤسسات حديثة منها 4 مؤسسات تنفس صناعى للكبار والأطفال وجهاز موجات فوق صوتية و7 أسرة عناية مركزة جديدة .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الإنتهاء من عملية دهانات الأقسام الداخلية والإستقبال والعناية المركزة والحضانات بالمستشفى من صندوق تحسين الخدمة ، كما تم توريد جهاز اشعه تليفزيونية إلي المستشفى مشاركة مجتمعية من مؤسسة أخبار اليوم وجاري توريد جهاز اشعه عادية ضمن نفس التبرع بقيمة 400 الف جنيه.

المصدر : مصر ناين