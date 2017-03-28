لا للإدمان أنت أقوى من المخدرات ندوة

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بكلية المنوفية، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ندوه تثقيفية بعنوان” لا للإدمان..أنت أقوى من المخدرات “.

وأعلنت الكلية فى بيان لها اليوم ، إن الندوة هدفها توعية أبناء الكلية من مخاطر الإدمان وكيفية الحفاظ على الشباب من هذا الخطر ،حيث من المقرر انعقادها بكره الإربعاء بمقر الكليه بمدرج “2”.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورمعوض محمد الخولي رئيس كلية المنوفية، والدكتورعبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، وإشراف الدكتورجمال الدهشان عميد كلية التربية بشبين الكوم والدكتورعلي حسين وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه.

المصدر : مصر ناين