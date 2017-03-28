مباحث الإسكندرية تضبط بنادق خرطوش مع عاطلين بدون ترخيص

ألقت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على أعداد من االخارجين على القانون، وبحيازتهم أسلحة نارية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم واجبة ثان السنةرية، من ضبط كل من ” ه. ش” 34 سنة عاطل، بحوزته بندقية خرطوش بروحين عيار 12مم” مطموسة الأرقام و 5 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط” ا. م” 55 سنة عاطل بحوزته فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وضبطت مباحث القسم” م. ه” 20 سنة عاطل بحوزته فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع وأعداد 7 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع ، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط”ع .م ” 47 سنة عاطل بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ماركة فرانكو و3 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وتمكنت المباحث من ضبط”ع. م” 64 سنة عاطل، و”ع. م” 51 سنة عاطل، بحوزة الأول بندقية خرطوشو 8 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثانى فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و8 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، و تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وألقت مباحث المديرية، القبض على “ال. م” 50 سنة عاطل بحوزته فردين خرطوش و5 طلقات خرطوش – عيار 12 وأعداد 2 طبنجة “مطموسة الأرقام ” عيار 9 مم “بقصد الدفاع ” ، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين