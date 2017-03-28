الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الأردن للمشاركة فى القمة العربية

غادر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، نواكشوط اليوم، متوجها إلى الأردن لحضور القمة العربية فى دورتها الثامنة والعشرين التى ستعقد بكره الأربعاء.

يرافق الرئيس الموريتانى، وفد يضم: اسلكو أحمد إزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والمختار ولد اجاى وزير الاقتصاد والمالية، أحمد ولد باهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد ولد الداف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، ودادى ولد سيدى هيبه المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى كلية الدول العربية، أحمد ولد أباه الملقب أحميده مستشارا برئاسة الجمهورية، سيدنا سوخنا مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد ولد الطالب مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسين ولد الناجى مستشارا برئاسة الجمهورية، محمد الشيخ ولد سيدى محمد مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، والحسن ولد أحمد المدير السنة لتشريفات الدولة.

المصدر : مصر ناين