تأجيل نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار فرض شروط على دخول جنوب سيناء لـ

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أيمن عويان المحامى وتطالب بإلغاء قرار مدير تأمين جنوب سيناء بفرض شروط وإجراءات لدخول جنوب سيناء لـ9 مايو المقبل للإطلاع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24028 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير الداخلية ومدير تأمين جنوب سيناء .

واصدر ت الدعوى إن الطاعن فؤجى بإصدار مدير تأمين سيناء قرارا بإجراءات تمنع المواطن المصرى من الحق الدستورى الذى كفله له القانون ومنعه من التحرك والتنقل داخل جنوب سيناء.

المصدر : مصر ناين