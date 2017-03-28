المعارضة السورية تسيطر علي أبنية سكنية في حي بمدينة درعا

أعلنت المعارضة السورية أن فصائلها تمكنت من السيطرة على أبنية سكنية كانت فى قبضة قوات النظام فى حى المنشية بمدينة درعا، مما أسفر عن مصرع أعداد من قواته.

وأكدت غرفة عمليات البنيان المرصوص بدرعا ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن فصائل المعارضة تمكنت خلال الاشتباكات فى حى المنشية من قتل أعداد من قوات النظام وتدمير مستودع للسلاح إضافة لمنصة إطلاق الصواريخ.

يأتى هذا فيما جددت قوات النظام قصفها لأحياء مدينة درعا بالصواريخ والبراميل المتفجرة بعد الخسائر التى تكبدوها فى حى المنشية.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، قد أفاد فى وقت سابق بمصرع 15 عنصرا من القوات الحكومية خلال اشتباكات مع الفصائل المسلحة على محور معرزاف بريف حماة الشمالي.

المصدر : مصر ناين