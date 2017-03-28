تحرير مخالفة مرورية فى حملة أمنية موسعة بالبحيرة

شنت مديرية تأمين البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة، بمشاركة كل من اللواء عبد العزيز خضر نائب مدير التأمين واللواء جمال متولى مساعد المدير للتأمين السنة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة الكشف الجنائى، والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور والرائد قام بفتحى المنياوى رئيس مباحث مركز دمنهور، حملة مكبرة انضباطية فى الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أبوحمص وذلك فى كافة المجالات “مرافق – تموين – جنائى – مرور”.

أسفرت الحملة من ضبط 2427 مخالفة مرورية متصنف ة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممصنف والتصالح الفورى، وحجز سيارات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة، وإزالة 1159 من حالات إشغال طريق ثابته ومتحركة ، كما تم ضبط 30 دراجة بخارية بدون ترخيص ، وضبط 117 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس ولازالت الحملة مستمرة.

المصدر : مصر ناين