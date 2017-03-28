مباحث المرور فى البحيرة تضبط سيارتين مسروقتين

تمكن رجال وحدة مباحث مرور البحيرة اليوم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، وبرئاسة الرائد أمير السعدنى رئيس المباحث والقوة المرافقة بقيادة النقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث من ضبط سيارتين مسروقتين.

وكان رجال وحدة مباحث مرور البحيرة برئاسة الرائد أمير السعدنى رئيس المباحث تمكنوا من ضبط “سيارة بدون لوحات معدنية بناحية كوم الفرج مركز أبو المطامير بالكشف عنها تبين أنها شاسيه رقم 460561 – ومبلغ بسرقتها وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط السيارة رقم 88545 نقل الإسكندرية بالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه رقم 7115515 موتور رقم 846009 ومرخصه بوحدة مرور برج العرب الإسكندرية باسم شهد عاطف محمد صابر والمبلغ بسرقتها وتحرر المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين