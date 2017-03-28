إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من إزالة 193 حالة تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 6 فدان و16 قيراط و22 سهم، خلال حملات الإزالة التى نظمتها الوحدة المحلية على مدار يومى 26 و27 مارس الجارى بالتعاون مع الإرشاد الزراعى وقسم حماية الاراضى، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة .

واصدر محمد سيد، رئيس مركز ومدينة مغاغة، فى بيان للمحافظة اليوم، إن الحملات أسفرت عن إزالة أعداد 11 حالة بقرية أبا الوقف بمساحة 8 قيراط و12 سهم، و11 حالة بشم البحرية بمساحة 5 قيراط و29 حالة ببرطباط بمساحة فدان و14 قيراط و4 سهم وأعداد 39 حالة بقرية ملاطية بمساحة فدان و18 قيراط و18 سهم، و4 حالات تعدى على أرض أملاك دولة بعزبة الصعايدة بمساحة 2 قيراط و12 سهم،و 4 حالات بقرية أبالبلد بمساحة3 قيراط، و10 حالات إصلاح زراعى بحى شرق المدينة بمساحة 6 قيراط و6 سهم و31 حالة بميانة بمساحة 2 فدان و6 قيراط و18 سهم.

وأضاف أن الوحدة المحلية رفعت أثناء مشوفة الحالة اليومية للنظافة 672 متر مكعب من القمامة والمخلفات الصلبة على مستوى الأحياء الرئيسية بالمدينة والقرى الشوفة وذلك فى إطار رجوع النظافة للطريق السنة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بطرح وبيع 745 كيلو من الدواجن المجمدة و 250 كيلو سكر و 250 كيلو أرز و60 لتر من زيت الطسنة، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، للتخفيف عن كاهل المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار .

المصدر : مصر ناين