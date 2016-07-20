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أخبار مصر
أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ«شبابيك» عن أحلامهم وطموحاتهم
أبرز ملاحظات “ثالث” الاجتماعات حول تيران وصنافير بالبرلمان
أزمة بين الأهلى وشركته الراعية
الريال السعودي يسجل اليوم الثلاثاء 3/1/2017 قيمة 4.98 في البنوك مقابل الجنية المصري
إخوان بنى سويف والمنيا ينقلبون علي القيادات التاريخية
أخبار المحافظات
الريال السعودي يسجل اليوم الثلاثاء 3/1/2017 قيمة 4.98 في البنوك مقابل الجنية المصري
أزمة القصب تتصاعد في أسوان والزارعون يمتنعون عن توريده
ضبط 11 تمثالاً فرعونياً بحوزة موظف ورسائل توك توك بسوهاج
الكهرباء : تركيب 50 ألف ” عداد كودى ” بقرى القليوبية
الأقصر تخصص 4 آلاف فدان ضمن ” استصلاح الأراضى “
أخبار العالم
تركيا تستقبل 2017 بمجزرة جديدة
رئيس الفلبين : سألقى الفاسدين من هليكوبتر .. فعلت ذلك من قبل ولن أتردد في تكراره
مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يهبط لمستوى قياسى
مقتل قيادى بارز في داعش
الميليشيات الشيعية .. دور محوري في حسم المعارك
أخبار الرياضة
بث مباشر شاهد مباراة مصر والكاميرون اليوم الاحد 5/2/2017 نهائي كأس الأمم الإفريقية
أزمة بين الأهلى وشركته الراعية
المصرى يرفض عودة شكرى لسموحة
شوقى غريب يقترب من قيادة الاتحاد السكندري .. وتأجيل سفر كاسونجو للإمارات
سوانزى سيتى يفاضل بين 3 مدربين لخلافة برادلى
أخبار الإقتصاد
منحت وزارة الخارجية الأمريكية العراق تنازلًا آخر مدته 120 يومًا استيراد الطاقة من إيران
سعر الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك المشرق Mashreq يقدم اعلي سعر شراء
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 اعلي سعر شراء في بنك المشرق Mashreq
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 في جميع البنوك والسق السوداء
سعر الدولار اليوم الأحد 2017/10/8 بنك المشرق Mashreq الاعلى شرءا بينما الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus الاقل
أخبار التعليم
أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ«شبابيك» عن أحلامهم وطموحاتهم
إلغاء بطولة السباحة بالجيزة بسبب عدم نظافة حمام السباحة الخاص بوزارة التربية والتعليم بالجزيرة وغضب اولياء الأمور
كلية العلوم جامعة الاسكندرية حالة من الأستنفار من العميد علاء الدين رمضان
الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2016 الدور الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم
الآن .. تنسيق الدبلومات الفنية 2016 “فني – زراعي – تجاري – فندقي ” موقع بوابة الحكومة المصرية
أخبار التكنولوجيا
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آخر ما أصدرته شركة أبل للتكنولوجيا
تنزيل واتس اب بلس اخر اصدار 2016 “whatsapp plus” تحميل واتساب بلس الجديد للاندرويد والايفون
واتس اب بلس الازرق .. تنزيل واتس اب بلس الجديد اخر اصدار “whatsapp plus” تحميل واتساب بلس اخر تحديث
فيس بوك ماسنجر الاصدار الاخير 2016 “Facebook Messenger” تنزيل فيس بوك ماسنجر للكمبيوتر والهواتف
أخبار السيارات
اسعار سيارة نيسان صني 2017 الجديدة في السوق المصري
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