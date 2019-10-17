منحت وزارة الخارجية الأمريكية العراق تنازلًا آخر مدته 120 يومًا استيراد الطاقة من إيران

وقد منحت وزاره الخارجية الامريكيه العراق امتيازا آخر 120 يوما لاستيراد الطاقة من إيران ، علي الرغم من التوترات المتصاعدة بين إيران وحلفاء الولايات الامريكيه في الخليج الفارسي ، مما يسمح للعراق بمواصله استيراد الكهرباء والغاز من جارته ، وفقا لما ذكره روداو.

وهذا هو التنازل الخامس الذي تلقاه العراق منذ ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات علي إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بعد انسحاب واشنطن من خطه العمل الشاملة المشتركة ، المعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني ال2015.

وكان الغرض من الإعفاءات هو إعطاء العراق الوقت المناسب للتقليل تدريجيا من اعتماده علي الكهرباء والواردات الايرانيه من الطاقة.

ووفقا لتقرير النفط العراقي ، تم الانتهاء من التنازل الجديد قبل يوم الثلاثاء الذي يسبق انتهاء الصلاحية.

ويعاني العراق من نقص مزمن في الطاقة. وقد ساهمت سنوات من سوء الاداره والفساد وشبكات التوزيع المتداعية في شبكه كهرباء معيبه في اعتماد العراق علي واردات الطاقة الايرانيه.

ويستورد العراق حوالي 1,300 ميغاواط من الكهرباء من جاره كل عام ، وهو ما يمثل حوالي ثلث إمداداته.

ويتجاوز نفوذ إيران الواسع في العراق قطاع الطاقة ، حيث تدعم طهران القوات القوية في العراق.

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وتضم الميليشيات التي تشكلت لمحاربه داعش الآن بعض قادتها في البرلمان العراقي. وكان رئيس ائتلاف فتح في البرلمان هادي العامري قد حارب مع إيران في الحرب الايرانيه العراقية في الثمانينات من القرن العشرين.

وقد سعت بغداد إلى الحفاظ علي علاقات جيده مع كل من الولايات المتحدة وإيران ، والحفاظ علي الصراع بعيدا عن الأراضي العراقية ، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين الطرفين. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوع وراء هجمات 14 أيلول/سبتمبر علي منشات النفط السعودية. وقد نفت إيران هذه المزاعم بشده.

وقد أثارت سلسله من الهجمات علي السفن النفطية في الخليج الفارسي في مايو/أيار ويونيو/حزيران مخاوف بشان حريه الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي لمضيق هرمز ، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف امني بحري للخليج في أغسطس/أب. وحتى الآن انضمت بريطانيا وأستراليا والسعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة.

وتحاول إيران حشد التاييد لتحالفها ، وهو “هرمز من أجل السلام” ، ولكن يبدو ان المبادرة قد ماتت.

ورفض العراق رسميا دعوه من واشنطن للانضمام إلى تحالف الأمن البحري الأمريكي في سبتمبر.