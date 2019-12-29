يعتبر نوروز هو اليوم الجديد ، وهو أول يوم في السنة الشمسية الإيرانية ، الذي يتم الاحتفال به في 21 مارس من كل عام تقويمي جديد ، ويعتبر نوروز أحد أكبر الأعياد الوطنية للفرس ،
وهكذا ، فإن هذا هو يوم فارسي طويل ، أحد المهرجانات المذكورة في الكتاب المقدس الزرادشتية ، والذي يحتفل به في الزرادشتية والبهائية ، ويحتفل الإيرانيون بالفرس ويعتبرونه عطلة رسمية. الاحتفال بعيد النوروز يتطلب أداء خمسة طقوس ،
هم: الأفارقة ، وهم صلوات المحبة أو الثناء ، وتحية صلاة يازاتاس وشعارها الذين يستحقون العبادة ، والطقوس التي تشمل مشروب الحساء المقدس ، وصلاة إحياء ذكرى الموتى ، وتلاوة الصلوات والصلوات في ذكرى الجنازات ، وفي هذه المناسبة يرحب أولاد الخيول ببعضهم البعض. عن طريق مص اليد اليمنى بين راحة شخص آخر ، تبادل التحيات ، وتمنياتنا بالتمنيات الطيبة ،
نوروز هو نزهة في الخارج ، ويفضل أن يكون ذلك بالقرب من المياه الجارية لأنهم يعتقدون أن الأمر سيستغرق معها تعاسة العام الماضي.
النوروز في إيران يحتفل بالإيرانيين في يوم النوروز ، ومعتقداتهم في هذا اليوم من الخطيئة ، أو ما يسمى قطعة من القماش السبعة ، هو ترتيب مزخرف لسفار من سبعة أجسام يبدأ بحرف X باللغة الفارسية ، كما فيما يلي:
المجلد 0٪ اسم الشيء باللغة العربية هو الاسم في اللغة الفارسية السماق السماق (somaq) سونبول زهرة (سيدي) الخل serke (serkeh) التفاح sipp (sib) الأشجار من tot سوف نجد ( senjed) قمح مزروع أو عشب أخضر سابي ملاحظة: يتم عرض جميع الأشياء المذكورة أعلاه مع مرآة ، والشموع ، والبيض الملون ، وحوض داخل سمكة ذهبية ، وكذلك الكتاب المقدس للعائلة الشهيرة.
في القصائد ، يغني البطاري في الربيع ، ويذكر ذكر النوروز في القصيدة ، كما يقول الآيات التالية:
في اليوم الأول تأثر بالخير ، حتى تحدث عن خبر النوز في الضوء المفتوح أو عن والديه.
ما هو عيد نوروز وماذا يعنى
يعتبر نوروز هو اليوم الجديد ، وهو أول يوم في السنة الشمسية الإيرانية ، الذي يتم الاحتفال به في 21 مارس من كل عام تقويمي جديد ، ويعتبر نوروز أحد أكبر الأعياد الوطنية للفرس ،