أسعار العملات الثلاثاء 13-6-2017 مقابل الجنية المصري في مصر

نقدم لكم من موقع مصر ناين اسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-6-2017 حيث نستعرض لكم أهم اسعار العملات العربية والعالمية مقابل الدولار الامريكي، انتهت تعاملات الأمس بشبه ثبات في أغلب اسعار صرف العملات، الجدير بالذكر ان تحرير سعر العملات في مصر خاصة جعل من الصعب توقع الأسعار في الغد، اما عن باقي البلاد العربية والعالمية فاغلب أسعار الصرف ثابته وأسعار العملات اليومية وعليه اليكم مجموعة من أهم العملات علي مستوي العالم واسعارها اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الثلاثاء في البنوك المصرية

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع الدولار 18.08 مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 البنك الأهلي المصري اليورو 20.31 اتش اس بى سى HSBC 19.49 بنك فيصل الإسلامى الجنيه الاسترليني 23.22 اتش اس بى سى HSBC 22.54 بنك فيصل الإسلامى الريال السعودي 4.82 اتش اس بى سى HSBC 4.81 بنك مصر الدرهم الإماراتي 4.92 اتش اس بى سى HSBC 4.91 بنك مصر الدينار الأردني 25.44 البنك العربى 25.43 بنك مصر الدينار الكويتي 59.57 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 56.00 اتش اس بى سى HSBC الريال العماني 46.95 مصرف أبوظبى الإسلامى 46.86 بنك مصر الدينار البحريني 47.96 مصرف أبوظبى الإسلامى 47.85 بنك مصر

سعر العملات الثلاثاء العربية والأجنبية بالسوق السوداء

بداية السوق السوداء اليوم من التعاملات بعد التواصل مع مصادرنا في مصر ناين اليكم مجموعة مع أهم ما جاء بها.

الدولار الأمريكي: شراء 18.15 جنيه، بيع 18.20 جنيه

اليورو: شراء 21.50 جنيه، بيع 21.75 جنيه

الجنيه الاسترليني: شراء 23.32 جنيه، بيع 23.42 جنيه

الريال السعودي: شراء 4.95، بيع 5.00 جنيه

الدرهم الإماراتي: شراء 5.00 جنيه، بيع 5.10 جنيه

الدينار الكويتي: شراء 60.25 جنيه، بيع 60.35 جنيه

الريال العماني: شراء 47.10 جنيه، بيع 47.20 جنيه

الدينار البحريني: شراء 48.00 جنيه، بيع 48.08 جنيه.

محتوي قديم لم يعد له أهمية

الآن أسعار العملات مقابل الجنية المصري اليوم السبت في مصر 31/12/2016 – أسعار صرف العملات اليوم في البنوك، تعرف اليوم السبت علي أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، بث مباشر اسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد الموافق 4 ديسمبر 2016 في البنوك المصرية وشركات الصرافة الرسمية وفي السوق الموازية لتجارة العملة، نقدمه لكم يومياً بشكل مباشر لحظة بلحظة من خلال موقعنا مصر ناين، حرصاً علي حق متابعينا الكرام في التعرف علي اسعار العملات في مصر ورصد كافة التغيرات والاخبار حول الاقتصاد المصري الذي يتعرض خلال الفترة الحالية لحالة من الاضطراب الشديد والتذبذب، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بتعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدي إلي حاله من التذبذب وعدم الاستقرار في اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري، وجاء قرار تعويم الجنية يهدف إلي ترك تحديد سعر العملات في البنوك متوقف فقط علي العرض والطلب بالسوق، لتضييق الفارق الكبير في اسعار العملات رسمياً في البنوك واسعار العملات في السوق السوداء، للقضاء بشكل نهائي ودائم علي ما يسمي بالسوق السوداء ومنع المضاربة علي الورقة الخضراء الذي يمارسه تجار العملة الجشعين بالسوق السوداء.

تتغير اسعار صرف العملات العربية والاجنبية في مصر خلال هذة الفترة بعد تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف في البنوك علي اساس آليات العرض والطلب طوال أيام تداول العملات، حيث أعلن البنك المركزي المصري تركه تحديد اسعار العملات للبنوك وفقاً لآليات العرض والطلب علي العملات وسمح أيضاً للبنوك بالتعامل من خلال الإنتربنك، وفي ظل هذه التغيرات الهامة والكبيرة التي تشهدها اسعار العملات العربية والاجنبية بشكل مستمر مقابل الجنية المصري سواء رسمياً في البنوك وشركات الصرافة أو في السوق الموازية لتجارة العملة، فنحن نهتم أن نقدم لمتابعينا الكرام من خلال موقعنا مصر ناين متابعة مباشرة دقيقة لرصد اسعار العملات في مصر اليوم الاحد 4/12/2016 حرصاً علي حق المواطنين في متابعة أهم وآخر الاخبار الاقتصادية في مصر بشكل دقيق ومباشر .

اسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم السبت 31/12/2016 في البنوك مقابل الجنية المصري

سعر الدولار اليوم

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى 18 جنيها للشراء، و18.1 للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو الاوربى أمام الجنيه 18.73جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، 21.97 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى اليوم

سجل سعر صرف الفرنك السويسرى أمام الجنيه المصرى ، 17.49 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

سعر الين اليابانى “100 ين”

سجل سعر صرف الين اليابانى “100 ين” أمام الجنيه المصرى، 15.35 جنيه للشراء، و15.57جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.79 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 58.80جنيه للشراء، و 59.13جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات أمام الريال السعودى اليوم الجمعة 30-12-2016

“العملات العربية

· الجنيه المصرى بـ0.19 ريال سعودى.

· الدرهم الإماراتى بـ 1.02 ريال سعودى.

· الدينار البحرينى بـ 9.94 ريال سعودى.

· الدينار الكويتى بـ 12.25 ريال سعودى.

· الريال العمانى بـ 9.73 ريال سعودى.

· الريال القطرى بـ 1.02 ريال سعودى.

“العملات الأجنبية”

· الجنيه الاسترلينى بـ4.58 ريال سعودى.

· الدولار الأمريكى بـ3.75 ريال سعودى.

· الفرنك السويسرى بـ3.63 ريال سعودى.

· اليورو بـ3.89 ريال سعودى.

· الين اليابانى بـ0.031 ريال سعودى.

نستعرض معكم الان من خلال موقع مصر ناين بشكل دقيق ومتجدد اسعار العملات الاجنبية في مصر في هذا الجدول، حيث يتم تحديث الاسعار علي مدار اليوم لرصد التغيرات والتحديثات في اسعار العملات في البنوك مقابل الجنية المصري، يمكنك التعرف الآن علي اسعار العملات العربية والاجنبية في مصر من خلال الجدول التالي :

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الامريكي 17.55 17.8 اليورو الاوروبي 18.57 18.93 الجنية الاسترليني 21.93 22.53 الفرنك السويسري 17.22 17.59

ومن الجدير بالذكر أن اسعار تحويل العملات الاجنبية مقابل الجنية المصري تمت كالتالي : سجل تحويل الدولار 17.55جنيه للشراء، و17.8 جنيه للبيع، وبلغ تحويل اليورو الأوروبى أمام الجنيه، 18.57جنيه للشراء و 18.93جنيه للبيع مقابل الجنية المصري في البنوك .

اسعار صرف العملات العربية اليوم الاحد 4/12/2016 في البنوك

العملة سعر الشراء سعر البيع الريال السعودي 4.67 4.74 الدينار الكويتي 57.52 58.36 الدرهم الاماراتي 4.77 4.84

اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم في السوق السوداء

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء، وصل إلي 19.75 جنيه للشراء ، 21.00 للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم في السوق السوداء، وصل إلي 16.50 جنيه للشراء ، 16.80 للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في السوق السوداء، وصل إلي 2.50 جنيه للشراء ، 2.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء، وصل إلي 4.60 جنيه للشراء ، 4.70 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء، وصل إلي 4.65 جنيه للشراء ، 4.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء، وصل إلي 55.00 جنيه للشراء ، 57.00 للبيع.

وشهدت اسعار الدولار الامريكي في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم والايام الماضية حالة عامة من عدم الاستقرار والتذبذب والاضطراب، وحالات من الارتفاعات والانخفاضات المتتالية، ومن الجدير بالذكر أنها تكون انخفاضات طفيفه جداً لا تؤثر بشكل ملحظوظ علي الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة التي سجلها سعر الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية مقابل الجنية المصري بشكل مستمر، وهذا ما توقعه خبراء الاقتصاد فور اعلان الحكومة المصرية قرار تعويم الجنية المصري وتحرير صرف السعر .

اسعار العملات الاجنبية الأمس السبت 3/12/2016 في البنوك